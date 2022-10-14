Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmandereli Camii'nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne it itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla haber... Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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