Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını - Son Dakika
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Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını

16.10.2022 21:17
Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve bir fırına ait olduğu öğrenilen minibüsün elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Minibüste büyük çapta hasar gördüğü gözlendi. - MUĞLA

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Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı Muğla haberleri: Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü Muğla haberleri: Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını - Son Dakika

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