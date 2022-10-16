Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve bir fırına ait olduğu öğrenilen minibüsün elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla haberi: Bodrum'da araç yagnını - Son Dakika

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