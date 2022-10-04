Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Eylül günü saat 04.50'de, Bodrum açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlularınca Türk kara sularına geri itilen 4 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, dün saat 07.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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