Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

04.10.2022 10:14
Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla haber: MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Eylül günü saat 04.50'de, Bodrum açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlularınca Türk kara sularına geri itilen 4 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, dün saat 07.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmeni daha kurtardı.

19 KAÇAK YAKALANDIÖte yandan dün saat 01.30'da da Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekiplerce hareketli lastik bot durdurularak içindeki 19 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu
Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:55 Katledilen müzisyen Onur Şener'in annesi yürekleri dağladı: Canavarlar oğluma kıydı
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
14:04 Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor
14:01 İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
14:00 Kuantum mekanikleri konusunda çalışmaları bulunan 3 fizikçi, 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü
13:58 AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 15:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla haberi! Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement