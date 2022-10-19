Yıpranan motor, boya ve gövde bakım onarım işlemlerini yaparak kış sezonuna hazırlandıklarını anlatan Doğan, daha sonra balık avı için denizlerle yeniden buluşacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri: Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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