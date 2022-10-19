Muğla gündem haberleri: Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor

19.10.2022 18:42

Muğla gündem haberi | Muğla'nın Datça ilçesinde kış sezonu öncesi, balıkçı tekneleri çekek yerine götürülerek bakım ve onarımları yapılıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde kış sezonu öncesi, balıkçı tekneleri çekek yerine götürülerek bakım ve onarımları yapılıyor.

İlçede yaz döneminde olta balıkçılığı turizmi ile özel turlar düzenleyen balıkçı tekne sahipleri, kış sezonunda balık avına çıkabilmek için teknelerini bakıma aldı.

Vinç yardımıyla karaya çekilerek bakım ve onarıma alınan tekneler, işlemlerin ardından yeniden mavi sularla buluşacak.

Tekne sahibi Mehmet Doğan, AA muhabirine, balıkçı teknelerinin her sene yıllık bakımları olduğunu söyledi.

Yıpranan motor, boya ve gövde bakım onarım işlemlerini yaparak kış sezonuna hazırlandıklarını anlatan Doğan, daha sonra balık avı için denizlerle yeniden buluşacaklarını ifade etti.

Baran Akyüz ise Datça'da yazın tekne turu, kışın balıkçılık yaptıklarını, teknelerini de belirli dönemlerde bakıma aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberleri: Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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