Muğla haberi | Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (5) - Son Dakika
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Muğla haberi | Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (5)

21.09.2022 20:46
Muğla haberi | Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (5)

Muğla gündem haberi: KILIÇDAROĞLU'NDA TAZİYE MESAJICumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına...

KILIÇDAROĞLU'NDA TAZİYE MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan Marmaris'teki orman yangınının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, çalışmalara destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberi | Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (5) - Son Dakika

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