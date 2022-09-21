Muğla haberi | Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (5)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan Marmaris'teki orman yangınının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, çalışmalara destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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