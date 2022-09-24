Muğla 'nın Ula ilçesinde, 1 hektar orman alanının kül olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2) - Son Dakika

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