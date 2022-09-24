Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2) - Son Dakika
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Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2)

24.09.2022 17:45
Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2)

Muğla haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTMuğla'nın Ula ilçesinde, 1 hektar orman alanının kül olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muğla'nın Ula ilçesinde, 1 hektar orman alanının kül olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


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Son dakika haberi... MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ, 1 GÖZALTI Son dakika haberi... MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKMIŞ, 1 GÖZALTI Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberi! Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış (2) - Son Dakika
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