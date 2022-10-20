Muğla haberi... Muğla'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla haberi... Muğla'da firari hükümlü yakalandı

20.10.2022 11:50
Muğla haberi... Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla haberi: MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cihan Küçükala (26), operasyonla yakalandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cihan Küçükala (26), operasyonla yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak-kullanmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cihan Küçükala'nın Sahilceylan Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Ekipler, Küçükala'yı yakalanıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükala tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Seydikemer, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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