Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu - Son Dakika
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Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

13.10.2022 21:40
Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

Muğla haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.

Bayır Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan Murat Ülgen'den (84) bir daha haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpekleriyle arama yaptı.

Ülgen, ekipler tarafından evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Ülgen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Murat Ülgen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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