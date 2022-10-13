Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.
Bayır Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan Murat Ülgen'den (84) bir daha haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.
Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpekleriyle arama yaptı.
Ülgen, ekipler tarafından evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.
Ülgen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu - Son Dakika