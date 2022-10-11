Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

11.10.2022 18:32
Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Muğla gündem haberi: Muğla'nın Dalaman ilçesinde sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şüpheli tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D'nin kullandığı sosyal medya hesaplarından esrar görüntüsü ile paylaşım yaptığını belirleyerek çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının daha önce de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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