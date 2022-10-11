Öte yandan zanlının daha önce de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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