Düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikametinde bir miktar skunk, esrar, öğütme aparatı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 310 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Muğla haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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