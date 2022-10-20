Muğla haber... Seydikemer'de yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla haber... Seydikemer'de yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

20.10.2022 12:07
Muğla haber... Seydikemer'de yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Muğla haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapmaktan aranan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapmaktan aranan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahilceylan Mahallesi'nde Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 7 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı. C.K. isimli şahsa "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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