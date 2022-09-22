Muğla haberleri! Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu - Son Dakika
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Muğla haberleri! Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

22.09.2022 14:30
Muğla haberleri! Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

Muğla gündem haberi: Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan'a 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı.

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan'a 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, "Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyoruz. Enerjimizi iyiliğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, Muğla'nın Yatağan ilçesine, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu yaptırmak için harekete geçti. Muğla Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli lise binası ve 100 kişilik öğrenci pansiyonun en geç iki yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına hibe edecek.

Muğla Valiliği'nde gerçekleşen imza törenine Vali Orhan Tavlı, Yatağan İlçe Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı katıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Böyle önemli hizmetler; eğitim, kültür ve sanatta gençliğe yönelik yapılacak yatırımları teşvik etmesi, onlara öncülük etmesi açısından çok önemli. Okulumuzun memleketimize, milletimize kıymetli hizmetler verecek evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum ve Aydem Enerji yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

SALDANLI: BİLİM VE FENİ REHBER EDİNEN, GELECEĞE İZ BIRAKACAK GENÇLER YETİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ

Törende konuşan Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ise Aydem Enerji ailesinin ülkemize karşı taşıdığı sorumlulukları yüksek bir bilinçle yerine getirmeye kararlı olduğunun altını çizerek "Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyor; yaratıcı, çok yönlü düşünebilen, bilimsel çalışmalara yönelen, bilimi kendine rehber edinen, iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz. Denizli'de, 2011 yılında eğitim ve öğretime kazandırdığımız, 640 öğrenci kapasiteli, 23 derslikli Aydem Fen Lisemizde, enerjisiyle ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın bilim, fen alanındaki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şimdi de Muğla Yatağan'a kazandıracağımız Anadolu Lisesi için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. İnanıyorum ki bu çatı altında en güncel bilgiye ulaşan, ulaşmakla kalmayıp onu geliştirip uygulayan, okullarının onlara sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanan başarılı gençler hayata atılacak ve geleceğimizi dönüştürecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri! Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu - Son Dakika

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