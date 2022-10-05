Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

Kaynak: DHA

İnceleme, Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.