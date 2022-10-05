BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU - Son Dakika
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BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

05.10.2022 11:54

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki arazide çarşafa sarılı ve kumaşla bağlı köpek ölüsü bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki arazide çarşafa sarılı ve kumaşla bağlı köpek ölüsü bulundu. Polis, inceleme başlatırken, köpeğin gömüleceği belirtildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Gazdere mevkisinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan kişi, kayalıklar arasında, kumaşla bağlanmış içi dolu çarşafı görünce ceset olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çarşafın bağını açınca ölü köpek ile karşılaştı. İnceleme başlatılırken, Bodrum Belediyesi ekiplerince köpeğin gömüleceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

İnceleme, Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU - Son Dakika
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