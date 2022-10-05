MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki arazide çarşafa sarılı ve kumaşla bağlı köpek ölüsü bulundu. Polis, inceleme başlatırken, köpeğin gömüleceği belirtildi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Gazdere mevkisinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan kişi, kayalıklar arasında, kumaşla bağlanmış içi dolu çarşafı görünce ceset olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çarşafın bağını açınca ölü köpek ile karşılaştı. İnceleme başlatılırken, Bodrum Belediyesi ekiplerince köpeğin gömüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › BODRUM'DA ÇARŞAFA SARILI ÖLÜ KÖPEK BULUNDU - Son Dakika