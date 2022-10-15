Muğla haberleri! Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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Muğla haberleri! Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

15.10.2022 14:44
Muğla haberleri! Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Muğla gündem haberine göre Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Konacık Mahallesi'ndeki Cahit Özvezneci İlkokulunda 83 öğrenci ve 5 öğretmenin katılığı eğitim etkinliği düzenledi.

Ekipler öğrenci ve öğretmenlere genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere boyama kitabı ve trafik işaretleri yer alan duvar broşürü de dağıtıldı.?

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri! Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri! Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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