Muğla haberleri... Datça'da, 4 Türk vatandaşı ile 79 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca yelkenli tekne ile geri itilen 4 Türk vatandaşı ile 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Türk ile ilgili yasal işlem başlatılırken, 79 kaçak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içinde kaçak göçmen ihbarı aldı. Dün gece saat 21.00 sıraları yapılan ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, yelkenli tekne içindeki 83 kişiyi kurtardı. Bu kişilerden 79'unun yabancı uyruklu kaçak göçmen, 4 kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Türk vatandaşı oldukları, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi.Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 Türk ile ilgili de yasal işlem başlatıldı.