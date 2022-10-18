Muğla haberi | Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haberi | Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2022 08:48
Muğla haberi | Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberi | Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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