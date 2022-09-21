Muğla haberleri... Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haberleri... Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

21.09.2022 20:38
Muğla haberleri... Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Gelen Muğla haberlerine göre MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik botlar içinde itilen 72 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik botlar içinde itilen 72 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 2 ayrı kaçak göçmen grup ihbarı aldı. Dün gece saat 00.30 sıraları yapılan ilk ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen, iki lastik bot içindeki 61 kaçak göçmeni kurtardı.

İkinci ihbar ise dün saat 14.30 sıraları geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kez de Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salı içindeki 11 kaçak göçmeni daha kurtardı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... SÜRAT TEKNESİNİN ÇARPMASIYLA ÖLÜMDE, DENİZDE KEŞİF Son dakika haberi... SÜRAT TEKNESİNİN ÇARPMASIYLA ÖLÜMDE, DENİZDE KEŞİF Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri... Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla haberleri... Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement