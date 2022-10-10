Muğla haberleri | Datça'da botla denize açılma hazırlığında 59 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla haberleri | Datça'da botla denize açılma hazırlığında 59 kaçak göçmen yakalandı

10.10.2022 14:56
Muğla haberleri | Datça'da botla denize açılma hazırlığında 59 kaçak göçmen yakalandı

Muğla haberler: MUĞLA'nın Datça ilçesinde, gece yarısı botla denize açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, gece yarısı botla denize açılma hazırlığındaki 59 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Datça'nın kırsal Mesudiye ve Yaka Mahalleri'nde, bugün saat 01.00 sıralarında bir grup kaçak göçmenin, yanlarında botla görülmesi üzerine, jandarma harekete geçti. Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde denize açılma hazırlığındaki ilk kaçak göçmen kafilesi, karşılarında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ellerindeki çanta ve valizleri atarak gecenin karanlığına karışmaya çalışan 37 kaçak göçmen, çevredeki boş bungalovlar ve saklandıkları portakal bahçelerinde jandarmalar tarafından tek tek yakalandı. Bu sırada hafif ticari araçla olay yerinden kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi bir Türk de peşine düşen jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Jandarma, günün ağarmasından sonra da sahil kenarlarında ve bahçeli alanlarda arama çalışmalarına devam etti. Ekipler, baraka ve meyve bahçelerinde saklanan 22 kaçak göçmeni daha yakaladı. Soruşturma devam ederken, gelen ihbarlar üzerine bölgede arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

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