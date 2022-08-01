Muğla 'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 98 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla haberleri | Datça'da ve Bodrum'da 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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