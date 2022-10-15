Kaza, Marmaris ilçe girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme yüklü nakliye kamyonu, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını tespit etti.

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı - Son Dakika

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