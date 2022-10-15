Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı

15.10.2022 13:42
Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı

Muğla haber: Muğla'nın Marmaris ilçesi girişinde freni patlayan bir kamyon, kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi girişinde freni patlayan bir kamyon, kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Marmaris ilçe girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme yüklü nakliye kamyonu, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla yerel haberleri | Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu Muğla yerel haberleri | Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu Muğla haberleri! Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu Muğla haberleri! Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:31 Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu bildirdi: 5'inin durumu ciddi
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla haberleri: Marmaris'te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement