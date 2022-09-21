Muğla haberleri: Marmaris'te orman yangını (6)

Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı , "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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