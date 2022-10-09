Kontrollerde konaklama belgesi, kimlik ile pasaportları olmayan Suriye , Filistin ve Mısır uyruklu 66 düzensiz göçmenin bir otelde kaldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haberi... Marmaris'teki bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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