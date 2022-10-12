Muğla haberleri! Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla haberleri! Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı

12.10.2022 20:08
Muğla haberleri! Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı

Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Tük karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 4 kişi de yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Tük karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 4 kişi de yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı. Yelkenli tekne içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şahıs yakalandı.

Datça açıklarında bir başka düzensiz göçmen olayında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında da iki ayrı düzensiz göçmen olayında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçelerinde dört ayrı düzensiz göçmen kurtarma olayında toplam 125 göçmen kurtarılırken, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberleri! Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri! Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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