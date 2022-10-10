Muğla haberleri: Milas'ta bir kişi kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki şahıs arasında yaşanan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi falçata ile boyun bölgesinden yaralandı. 3 kişi gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'nde otomobiliyle seyreden B.K., aynı güzergahta motosikletiyle seyreden S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü B.K. durumu babası Ş.K.'ya bildirerek yardım istedi. Baba Ş.K. ise olay yerine silahını ve kardeşi Ş.K.'yı da alarak geldi. Taraflar arasındaki kavganın şiddeti arttığı sırada olayı ayırmaya çalışan M.S., amca Ş.K. tarafından falçatayla boyun bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karışan B.K. Ş.K. ve Ş.K. emniyet güçlerinin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA