Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika
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Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu

08.10.2022 18:38
Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.

Meşelik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Baki Karabacak (55), tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna bir taş takıldı. Taşı kontrol eden Karabacak, bunun bir mezara ait olduğunu düşünerek durumu Milas Müzesi yetkililerine bildirdi.

Tarlaya gelen müze görevlileri, burada kurtarma kazısı başlattı.

Kazı sonucunda, Helenistik döneme ait olduğu ve 2400 yıl öncesine tarihlendiği düşünülen oda mezar bulundu.

Tarladaki kurtarma kazılarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Ahmet Baki, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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