Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi

08.10.2022 15:43
Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi

Muğla habere göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarına denetim düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarına denetim düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'ndeki gece kulüplerinde denetim yaptı. 3 ekip ve 20 polisin katıldığı denetimde, 3 eğlence mekanında 101 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan, mekan önünde KOM görevlilerine mukavemet gösteren H.Ş. (26) ve O.T. (24) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı Muğla ekonomi haberi: MÜSİAD 2. Bölge toplantısı Muğla'da yapıldı GAZİANTEP - 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne adliyeye sevk edildi GAZİANTEP - 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına gelecek zamda 3600 ek gösterge de etkili olacak
15:25 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok
15:17 Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
15:04 İlişkisi varken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım
15:04 Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı
14:52 Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:30 İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı
13:14 İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 16:06:31. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement