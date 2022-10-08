Muğla haberleri | Muğla'da gece kulüplerinde huzur denetimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'ndeki gece kulüplerinde denetim yaptı. 3 ekip ve 20 polisin katıldığı denetimde, 3 eğlence mekanında 101 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

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