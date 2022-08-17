Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

17.08.2022 11:42

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.S. (32) ile I.K. (39) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesi açıklarında dün, sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalanmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış ZEHRA'NIN KABURGA KEMİKLERİ KIRILMIŞ ZEHRA'NIN KABURGA KEMİKLERİ KIRILMIŞ Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:58:43. #1.13#
SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement