Muğla haberleri | Muğla'da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Muğla haberleri | Muğla'da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı

13.10.2022 00:13
Muğla haberleri | Muğla'da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı

Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olay Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde gerçekleşti. 84 yaşındaki Murat Ülgen'den haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri Ülgen'i son görüldüğü yerde arama çalışması başlattı. Yaşlı adamı arama çalışması devam ediyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Murat Ülgen, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberleri | Muğla'da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri | Muğla'da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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