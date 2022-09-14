Muğla haberleri: Muğla'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Muğla haberleri: Muğla'da orman yangını (2)

14.09.2022 06:08
Muğla haberleri: Muğla'da orman yangını (2)

Muğla haberlerine göre MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAGökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına  tüm ekiplerimizle  müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için  gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yangında herhangi bir yerleşim yeri boşaltılmazken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yangın bölgesinde inceleme yaptığı bildirildi.

Fırat AKAY/MUĞLA,


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Kaynak: DHA

Muğla Valiliği, Gökova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri: Muğla'da orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri: Muğla'da orman yangını (2) - Son Dakika
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