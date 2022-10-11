Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika
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Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

11.10.2022 16:16

Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Hollandalı turist yaralandı.

Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Hollandalı turist yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Eduard Anthonie Ries de Bruin (56), kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sedyeye alınan de Bruin, yaklaşık 250 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen de Bruin, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

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Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika
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