Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen de Bruin, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika

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