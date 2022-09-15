Muğla haberleri... Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı - Son Dakika
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Muğla haberleri... Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı

15.09.2022 19:24
Muğla haberleri... Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı

Muğla gündem haberi: MUĞLA'da, ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa sürenlere yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'da, ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa sürenlere yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen Roma dönemine ait bronz kılıç ise dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan 'alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 adet dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Muğla, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri... Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri... Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı - Son Dakika
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