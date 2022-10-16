Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi - Son Dakika
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Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi

16.10.2022 12:44
Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi

Edinilen Muğla haberine göre Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına Bülent Karakuş seçildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına Bülent Karakuş seçildi.

MUTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Ercan "beyaz" listeyle, Bülent Karakuş "mavi" listeyle yarıştı.

Seçim sonucunda Karakuş, 17 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.

Karakuş, yaptığı açıklamada, seçimin Muğla'ya hayırlı olmasını diledi. Bundan sonraki süreçte Muğla için yeni projelerle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Karakuş, birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Bülent Karakuş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi - Son Dakika
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