Karakuş, yaptığı açıklamada, seçimin Muğla'ya hayırlı olmasını diledi. Bundan sonraki süreçte Muğla için yeni projelerle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Karakuş, birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Bülent Karakuş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla haberleri | Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi - Son Dakika

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