Muğla haberleri! Seydikemer'de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haberleri! Seydikemer'de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

06.10.2022 21:41
Muğla haberleri! Seydikemer'de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Muğla haberler: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fethiye- Antalya karayolu üzerinde Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K'nin kullanılan 07 YAN 42 plakalı üzüm yüklü kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet sürücüsü A.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı Muğla haber... Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberleri! Seydikemer'de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla haberleri! Seydikemer'de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement