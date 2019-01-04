Muğla Hastane Asansörü Çakılınca Doktorun Bacağı Kırıldı

Hastane asansörü çakılınca doktorun bacağı kırıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
(MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asansör 2 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan 7 kişiden kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in bacağı kırıldı, diğerleri yaralanmadı.
Olay, dün (perşembe) saat 15.30 sıralarında, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, yoğun bakımdaki hastaları kontrol için zemin kattan 3'ncü kata çıkmak amacıyla asansöre bindi. Toplam 21 kişi kapasiteli asansörde, Biteker ile beraber 5 aylık hamile bir kadın, tekerlekli sandalyeli bir hastanın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi vardı. Asansör 1'inci kattan düşmeye başladı. Dr. Biteker, o anlarda son bir refleksle yanındaki 5 aylık hamile kadının tutunmasını sağladı. asansör 2 kat düşerek eksi 1'nci katta dururken, sol bacağı diz altından kırılan Biteker'in dışında kimse yaralanmadı. Asansörün normal şartlarda eksi 3'ncü kata kadar inebildiği belirtildi. Asansörden çıkan 7 kişiden Biteker'in, bacağının ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat için sedyeyle 3'ncü kata çıkarılmak istenen Biteker'in bindiği bu asansör de bozuldu. Aksilik peşini bırakmayan Biteker, 15 dakika asansörde mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle Biteker, ameliyat edildi. Hastane idaresi olayla ilgili tutanak tuttu, polis de yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bir dizi talihsizlik yaşayan Biteker, "2 kat düşen asansör nedeniyle bacağım kırıldı. Sonrasında ameliyat için doktor ve hemşirelerle 3'ncü kata çıkmamız gerekiyordu. Bindiğimiz bu asansör de bozuldu, mahsur kaldık. Kurtulduktan sonra sonunda arıza yapmayan bir asansörle çıkabildik ve ameliyat edildim. Bu hastanede asansörde mahsur kalmayan yok. Bu defa çok kötü sonuçları olabilirdi. Şimdi 3 ay sonra ayağa kalkabileceğim. Bu süre içinde işimi yapamayacağım. Böyle kazaların bir daha yaşanmaması için, avukat arkadaşlarımla görüşerek, sorumluları hakkında hukuki yol arayacağım" diye konuştu.
TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA
Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da konuşla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürülerek, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren süreci yakından takip edip, meslektaşımızı operasyon sonrası ziyaret ettik. Operasyon geçiren arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Açıldığı günden bugüne farklı alanlarda oluşan aksaklıklar ve defalarca kez tekrarı olan asansör arızalarının, hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atar boyutlara ulaşmasından derin bir üzüntü ve kaygı duymaktayız. Bundan sonra da bu konunun ve diğer aksaklıkların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.