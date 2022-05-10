Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkiler için proje - Son Dakika
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Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkiler için proje

10.05.2022 14:15
Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkiler için proje

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin kümelenme projesi başlattıklarını, projenin çiftçiye ve sanayiciye önemli katma değer sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin kümelenme projesi başlattıklarını, projenin çiftçiye ve sanayiciye önemli katma değer sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Hasdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Valiliği işbirliğinde Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı"nda, insanlığın binlerce yıldır başta tedavi edici gücünden dolayı tıbbi ve aromatik bitkileri kullandığını söyledi.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda hedeflerine ulaşabilmesi için çiftçinin de bu bitkilerin üretiminde kullanılacak makinelerin imalatı için sanayicilerin de gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Hasdemir, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde devamlılığı ve belirli bir kaliteyi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli gerek sabit yağların gerekse uçucu yağların elde edildiği bir merkez haline geldiğini vurgulayan Hasdemir, aynı zamanda bu bitkilerin işlenme sürecinin yanında tohumunun da üretildiği bir bölge olduğunu kaydetti.

Türkiye'de her 100 kilogram tohumun ortalama 30 kilogramının Konya'da üretildiğini anlatan Hasdemir, "Bu da çok önemli bir potansiyel. Bitkisel üretimin ve tarımın olmazsa olmazı olan tohumun üretim merkezi de Konya. Şöyle bir yol haritası belirledik; üretmek kolay. Bir taraftan pazarlamak da kolay ama bunları bir araya getirip sektörde söz sahibi olmak, üründen işlemeye kadar coğrafi bölgede bir araya gelmek için kümelenme projeleri başlatmak zorundayız."

"Konya'nın mevcut potansiyeli bizi cesaretlendiriyor"

Hasdemir, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ülkeyi daha iyi duruma getirmek için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin batısında Muğla'da, doğusunda Hatay'da ve tam merkezi Konya'da, ülkemizin 3 bölgesinde bu sene tıbbi ve aromatik bitkilerde bir kümelenme projesi başlattık. Bu projenin hem çiftçimize hem sanayicimize çok ciddi katma değerler üreteceğini düşünüyoruz. İklim değişikliğine duyarlı, su tüketimi daha düşük olan bu bitkilerin üretimlerini gerçekleştirdiğimizde çiftçimizin iklim değişikliklerinden etkilenmesini en aza indirip, gelir garantisi sağlayarak daha az suyla daha fazla üretimin yapılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda üretimi de çeşitlendirerek alternatif gelir kaynaklarının oluşturulduğu bir sektörü Konya'da geliştirmek istiyoruz. Konya'nın mevcut potansiyeli bizi cesaretlendiriyor."

Çalıştaya Hasdemir'in yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan ile çok sayıda akademisyen ve kurum amiri katıldı.

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Türkiye, Tarım, Hatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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