MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ - Son Dakika

MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

6 saat önce

MUĞLA'da koronavirüs nedeniyle evlerinde kedi ve köpek besleyenler tedbiri elden bırakmıyor.

MUĞLA'da koronavirüs nedeniyle evlerinde kedi ve köpek besleyenler tedbiri elden bırakmıyor. Hayvanseverler köpeklerini dışarıda gezdirdikten sonra evlerini almadan önce patilerini sabunlu su ile temizliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Bazı evcil hayvan sahipleri, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı gibi kulaktan dolma bilgiler nedeniyle onları terk edip, sokaklara bırakmaya başladı. Pastane, kafeterya ve restoran gibi iş yerlerinin kapatılmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulamamanın yanı sıra barınacak yer de bulamıyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de özel muayenesi bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki kulaktan dolma bilgiler nedeniyle evcil hayvanların sokağa terk edildiğini söyledi. Dr. Keskin, koronavirüsün insandan insana bulaştığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs insandan insana buluşuyor. Evcil hayvanlardan insana, insandan evcil hayvana bulaşması söz konusu değil. Kedi ve köpeklerde hastalık oluşturduğuna dair herhangi bir veri yok. Köpeğinizi dışarıya çıkarttığınızda başkalarıyla yakın teması önleyin. Eve gittiğiniz zaman hemen ellerinizi sabunlu suyla yıkayın. Yürüyüş sonrası kedi- köpeğinizin patilerini sabunlu suyla yıkayın. Doğru olmayan bilgiler nedeniyle insanlarımız evcil hayvanlarını sokağa ve barınaklara bırakmaya başladı. Hayvanlardan insanlara virüs bulaşacağına dair herhangi bir veri yok. Çoğu gıda işletmesinin kapalı olması nedeniyle hayvanların işi daha da zorlaştı. Eskiden artık yemekler ile besleniyorlardı" dedi.

'LÜTFEN HAYVANLARINIZI BIRAKMAYIN'

Zeytin isimli 'Amerikan Cocker' cinsi köpeği bulunan havyansever Elif Ertan (24), evcil hayvan besleyenlere kedi ve köpeklerinizi sokağa bırakmayın çağrısında bulundu. Köpeğini parkta ve yolda gezdirdikten sonra sabunlu su ile patilerini sildikten sonra içeri alan Ertan, "Evcil hayvanların insana virüs bulaştırmadığı yetkililer tarafından defalarca açıklandı. Buna rağmen lütfen hayvanlarınızı sokağa ya da barınaklara bırakmayın" diye konuştu.

MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi         
14:33
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok         
14:25
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır         
14:24
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü         
14:20
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla         
14:19
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak         
14:01
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu         
14:01
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı         
13:57
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi         
13:48
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı 40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı         
13:43
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni         
13:38
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi         
13:37
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi         
13:35
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur         
13:22
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi         
13:14
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti         
13:09
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti         
13:09
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu         
13:02
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı         
12:59
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı         
12:58
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi         
12:43
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı         
12:42
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlemle pes dedirtti Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlemle pes dedirtti         
12:33
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı         
12:16
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı         
12:04
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak         
11:56
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti         
11:54
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu         
11:54
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti         
11:53
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 14:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]