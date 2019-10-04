Muğla hintli işadamının lüks yatı marmaris'te

Hintli işadamının lüks yatı Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gümrüklü limana, Hindistan'ın en zenginleri arasında gösterilen iş insanı Ravi Ruia'ya ait 'Sunrays' adlı ultra lüks yat demir attı. Yatın akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmalinin ardından Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Hintli milyarder iş insanı Ravi Ruia'ya ait dünyanın en lüks yatlarından 86 metre uzunluğundaki 'Sunrays', bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrük limana demir attı. Yatın gelmesinin ardından personelin temizlik çalışmasına başladığı, ayrıca yiyecek-içecek ve akaryakıt ikmali yapıldığı görüldü. Yat Limanı'nda dolaşan vatandaşlar, dış cephe rengiyle dikkat çeken lüks yatın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında, akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali yapması bekleniyor.

Hollanda'da 9 yıl önce denize indirilen lüks yat, Uluslararası Süper Yat Derneği (ISS) tarafından en iyi yat seçildi. Her türlü konforu barındıran lüks yatın banyo aparatları ile bazı bölümlerindeki aksamların altın kaplama olduğu belirtildi. 2016 yılında Ummanlı İşadamı Muhammed El Barvani tarafından Hintli işadamı Ravi Ruia'ya satıldığı öğrenilen lüks yat, 2 yıl önce de Marmaris Limanı'na demir atmıştı. 4 gün boyunca Hintli işadamının akrabaları ağırlanmıştı. Yatın ikmalleri ve bakımlarının ardından Akdeniz'e açılacağı öğrenildi. Hintli işadamının yatta olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.