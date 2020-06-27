MUĞLA Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı - Son Dakika

MUĞLA Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı

Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Beraber sahne alacakları Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Avşar, yakın arkadaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bodrum'da bir restoranda sahne alan Hülya Avşar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Avşar'ı; Gonca Vuslateri, Cenk Eren, Alpay-Gaya Başaran, Ercan-Jale İşal, Sarp Yaman, Canan Yaka-Ergin Tanca, Murat Karaboa, Korhan-Demet Öniz ve kızı Zehra Çilingiroğlu da izledi. Beraber sahne alacakları Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Avşar, yakın arkadaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek "Verilmiş sadakaları varmış, gerçekten çok üzüldüm. Allah kimsenin başına böyle kötü ve üzücü bir durum vermesin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Avşar, repertuarında ağırlıkla Türk Sanat müziği şarkılarına yer verdi. Sahnedeki neşeli tavırları ve muhteşem performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Konserinin sonlarına doğru sahnede dans eden Avşar, kendisinden roman havası oynamasını isteyen hayranına seslenerek, "Ben roman oynamayı bilmiyorum. Aramızda Gonca Vuslateri var o gösterirse oynarız" diyerek güzel oyuncuyu sahneye davet etti. Avşar'ı kırmayarak sahneye çıkan Vuslateri, Avşar ile birlikte karşılık roman havası oynadı. Roman havası oynadıktan sonra Gonca Vuslateri'ye "Bu nasıl yanmak. Ne giydin de böyle yandın? Düşüncelerini Vasfiye teyze olsan bana şu anda hangi duygularla ne söylemek isterdin?" diyen Hülya Avşar tebessüm ettirirken, Avşar kızının bu sözleri üzerine Gonca Vuslateri, eline mikrofonu alarak Vasfiye olsam şöyle derdim "Dedikodu yaparken yandı be yavrum belli değil mi? Ne çektin be Hülya aman sen de" diyerek salondaki herkesi kahkahaya boğdu.

Gonca Vuslateri'nin ardından Cenk Eren'i sahneye davet eden Avşar, beraber "Gülüm Benim" şarkısını söyledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Hülya Avşar, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)

Gonca Vuslateri, Hülya Avşar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı - Son Dakika

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