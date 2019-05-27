MUĞLA Huzurevi sakinleri, kesilen ağaçların yerine dikilen fidanları suladı
1 saat önce
Huzurevi sakinleri, kesilen ağaçların yerine dikilen fidanları suladıMuğla'da huzurevi sakinleri, Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine dikilen 80 sığla ve 40 menengiç fidanını suladı.
Huzurevi sakinleri, kesilen ağaçların yerine dikilen fidanları suladı
Muğla
'da huzurevi sakinleri,
Gökova
Körfezi'nin
Akbük
Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine dikilen 80 sığla ve 40 menengiç fidanını suladı.
Menteşe
ilçesinin kırsal
Sarnıç
Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na,
7 Nisan
sabahı balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orman ekipleri ise ağaç katliamının izleri silinmesi için bölgeye 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikti. Muğla Abide- Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan sakinler, çevreye olan duyarlılığı artırmak için etkinlik gerçekleştirdi. 20 huzurevi sakini, bugün koya minibüsle gelerek, 5'şer kiloluk pet şişelerle fidanları suladı. Huzurevi Müdürü Özcan Çiçek, Muğla'nın her köşesinin cennet olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, Toplum olarak bazı olaylara günübirlik tepkiler verip, daha sonrasını unutup takip etmiyoruz. Bizim yaşlılarımız belki bu ağaçların altında serinleyemeyecekler, oturup piknik yapamayacaklar ama geleceğimiz olan çocuklarımıza bir dikili ağaç bırakmak için ömürlerinden ömür vererek ağaçları sulamak için geldiler. Her birinin ellerinden öpüyorum dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:38 Kaynak: DHA
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