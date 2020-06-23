Muğla iç turizme yöneldi - Son Dakika

Muğla iç turizme yöneldi

Muğla iç turizme yöneldi Kovid-19 salgınında bu yıl dış pazardan ümidini kesen turizmciler iç pazara yönelirken, Muğla Tanıtım Platformu İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 45 seyahat acentası için Muğla tanıtım gezisi düzenledi.

Muğla iç turizme yöneldi

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Kovid-19 salgınında bu yıl dış pazardan ümidini kesen turizmciler iç pazara yönelirken, Muğla Tanıtım Platformu İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 45 seyahat acentası için Muğla tanıtım gezisi düzenledi.

MUĞLA - Muğla tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla'daki TÜRSAB BYK Başkanları ve TÜRSAB'a bağlı seyahat acentaları için Muğla'nın tarihi ve ören yerlerine tanıtım gezisi düzenlendi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yabancı turist konusunda yaşanan sıkıntının iç pazarda bir nebze olsun telafisi, aynı zamanda iç pazarı hareketlendirmek için düzenlenen tanıtım gezisine 4 ilden yaklaşık 45 seyahat Acentesi yetkilisi ile TÜRSAB BYK başkanları katıldı.

Deniz, kum, güneşin alternatifi kültür turizmi

Türk vatandaşların tatil tercihlerinin deniz, kum ve güneşin yanında kültür turizmine de yönlendirilmesi amacıyla Muğla tanıtım gezisinin ilk gününde Yatağan Stratonikeia antik kenti, Belen Kahvesi, Yeşilyurt Mahallesi yöresel ürünler pazarı, Kerimoğlu Eyüp Efe'nin doğduğu ev ziyareti, lavanta bahçesi, Yerkesik Damla Deresi kanyonu ve Kerimoğlu Eyüp Efe'yi yakalamakla görevlendirilen Kör Arap tarafından vurulduğu ev ziyareti gerçekleştirildi.

Başkan Gürün: Pandemi süreci turizmi etkiledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi öncesi 2020 turizm sezonunuzdan herkesin umutlu olduğunu söylerken, "Korona virüs salgını tüm sektörlere olduğu gibi turizmi de olumsuz etkiledi. Beklentiler, talepler salgın nedeni ile değişti. Güven temelli turizmle bu sektörden geçimini sağlayan işletmelerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Beklemendik korona virüs salgını ve pandemi süreci Muğla turizmini ciddi anlamda etkiledi. İç turizmin hareketlenmesi için B planımızı devreye soktuk. Yaklaşık 45 seyahat acenta temsilcisini Muğla'da ağırlıyoruz. Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra alternatif turizm destinasyonlarına yönlendirilmesi ve kültür turizminin canlandırılması hedefliyoruz" dedi.

"İç pazarı hareketlendirmek istiyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, bu sezonu en azından yerli turist ile kurtarmak adına her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Esin, "Biz özellikle İngiliz ve Rus pazarına hitap eden, Avrupa pazarına hitap eden bir böğleyiz. Dolayısı ile dış Pazar şu anda yok. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Çünkü İngiltere'nin uygulamış olduğu seyahat politikası sizim için çok sıkıntılı. Dönüşte 14 gün karantina, bir de onların gösterdiği yerde karantina. Uymayanlar bin paund ceza var. Bir de Avrupa ülkelerinin kendi içeresinde bu işi önermesi ve yine dönüşte karantina uygulaması. Yani bizim için şu anda dış Pazar çok sıkıntılı. Biz ve bölgemiz genelde dış pazar ağırlıklı çalıştığı için iç pazarı hareketlendirmek için ne yapabiliriz diye düşündük. TÜRSAB olarak böyle bir fikir aklımıza geldi. İç pazarı hareketlendirmek adına İzmir, Aydın ve Denizli TÜRSAB BYK başkanları ile görüştüm. Bunun güzel bir fikir olduğunu söylediler. Bölgeden şu anda 40-45 civarında, aslında biz daha fazla hedefliyorduk ama pandemi döneminde fazla kalabalık olmamasına özen gösterdik. Gelen seyahat acentası sahibi arkadaşlarımız ile Stratonikeia'da buluştuk. Bu gezimizin ilk ayağı. Buradan diğer tarihi ve ören yerlerine de gezimiz var. Bu üç günlük bir gezi ve son gün Marmaris'te tekne gezisi ile son bulacak. Ben bu gezinin çok önemli bir etkisinin olacağını düşünüyorum. İç pazarda hareketlilik getireceğini düşünüyorum" dedi.

"Bölgemiz avantajlı bir bölge"

Stratonikeia antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Sögüt, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'daki seyahat acentalarını konuk ettiklerini belirterek, "Bugün çok özel bir grup ile birlikteydik. İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla'dan TÜRSAB'ın yetkilileri ve acenta sahipleri vardı. Bizim bulunduğumuz bölge gerçekten zor bulunan ve pek çok avantajı olan alanlardan birisi. Bizim burada karşılama merkezi bitti, otopark tamamlandı. Kenti içinde düzenlemeler var. Restorasyon ve röleve çalışmaları da aynı şekilde sürüyor. Marmaris'in yoğunluğundan, Bodrum'un kalabalığından insanların kurulabilecekleri en güzel alanlardan birisi burası" dedi.

Denizli, Aydın, İzmir, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla iç turizme yöneldi - Son Dakika

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