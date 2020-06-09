Muğla için her türlü afet durumunda uygulanmak üzere stratejik plan hazırlandı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret ederek afet durumlarında uygulanmak üzere Muğla için hazırlanan stratejik plan hakkında bilgi verdi.

Özer, Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ile Vali Civelek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından şube binasınında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, Türkiye'deki afet riskleri olan bölgeler başta olmak üzere hem zihnen hem de fiziken kapasiteleri arttırmayla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmanın, afetten önce gerekli eğitimler, kapasite artırımları, sahada çalışılabilecek paydaşlarla birlikteliğin sağlanması adına gerçekleştirildiğini belirten Özer, Ege Bölgesi'nden başlatılan çalışmanın temelinde şubeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, AŞ evleri ve depoların bulunduğunu aktardı.

Çalışmanın birinci fazını Manisa'da gerçekleştirdiklerini anlatan Özer, amaçlarının 81 ilin tamamında bu çalışmayı tamamlaması ve çalışmanın her yıl kendi kendini revize etmesi olduğunu kaydetti.

Şube Başkanı Yusuf Kayacık da Muğla'nın ciddi bir afet bölgesi olduğunu, deprem kuşağında yer aldığını, bunun yanında sık sık orman yangınları, seller ve fırtınalar yaşandığını ifade etti.

Kızılay olarak olası bir afet durumunda vatandaşların en yakınındaki kurum olduklarını dile getiren Kayacık, şunları söyledi:

"Bir afet durumunda kargaşaya yol açmamak, sistemli bir çalışmaya imza atabilmek için Ege Bölgesi özelinde ve tabi ki Muğla'da bir stratejik plan çalışmamız var. İnşallah ilerleyen günlerde plan devreye girdiği zaman yerel yönetimlerle, valimizle, AFAD'ımızla, ilimizim tüm dinamikleriyle birlikte neler yapmamız gerektiğini hep birlikte öğrenmiş olacağız. Bunu ileride bir tatbikatla da uygulayacağız."