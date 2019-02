Muğla İçin İyileştirme Desteği Talebi

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla'daki yağışlar sonucunda zarar gören üreticilerin yaşamlarını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için devletin bir an önce ekonomik iyileştirme desteği vermesini istedi.

Özcan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 13 ilçeden oluşan Muğla'nın birçok ilçesinin turizm cenneti olduğunu, seçkin turizm alternatifleri bulunduğunu, 3,5 milyona yakın yabancı turist girdisiyle on binlerce kişiye istihdam alanı yarattığını anlattı.



Muğla'nın turizm dışında diğer önemli sektörlerinin tarım ve hayvancılık olduğunu dile getiren Özcan, bir yıldır ekonomik krizle karşı karşıya bulunduklarını söyledi.



Özcan, Muğla'da son yıllarda ender görülen bir yağışla karşı karşıya kaldıklarını, kentin birçok ilçesinin zarar gördüğünü ifade etti.



Yem, zirai ilaç, gübre, yakıt ve elektriğe yapılan zamların üreticilerin çalışmasını engellediğine dikkati çeken Özcan, tarımsal faaliyetlerden uzaklaşılması sonucunda bölgede işsizliğin ortaya çıktığını savundu.



Bodrum ve Milas'ta geçen yıl meydana gelen olağanüstü yağışlar, hortum, fırtına ve sel sonucunda konut ve iş yerlerinin zarara uğradığını belirten Özcan, bunlara ilişkin fotoğraflar gösterdi.



Özcan, üreticilerin yaşamlarını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için devletin bir an önce ekonomik iyileştirme desteği vermesi, zarar görenlerin borçlarını ertelenmesini talep etti.

