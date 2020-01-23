Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Muğla genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Muğla il genelinde kuzey yönlerden başlayacak kuvvetli rüzgarın zamanla iç kesimlerde kuvvetli fırtına yer yer tam fırtına olarak saatte 70 ile 100 kilometre şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.