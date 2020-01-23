Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Muğla genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Muğla genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Muğla il genelinde kuzey yönlerden başlayacak kuvvetli rüzgarın zamanla iç kesimlerde kuvvetli fırtına yer yer tam fırtına olarak saatte 70 ile 100 kilometre şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi
Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:24:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]