Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

7 saat önce

MUĞLA İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (3)

MUĞLA İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (3)

Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:58 BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:55 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]