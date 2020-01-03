Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Muğla içişleri bakanlığı fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
7 saat önce
MUĞLA İçişleri Bakanlığı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (3) Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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