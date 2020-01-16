Muğla iki katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika
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Muğla iki katlı ev yanarak kül oldu

6 saat önce

İki katlı ev yanarak kül olduMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde iki katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev yanarak kül oldu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde iki katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gazeller Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde, dün (çarşamba) saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden ev sahibi Mehmet Akçam ile eşi Durkadın Akçam (54), yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Muğla'nın Menteşe ile Denizli'nin Kale ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler, diğer evlere sıçramadan yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla iki katlı ev yanarak kül oldu

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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