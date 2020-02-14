Muğla iki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi - Son Dakika
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Muğla iki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

20 dakika önce

İki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebiMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.

İki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.

Hayvancılık yapan Kenan ve Berna Toka çifti, Ceylan Mahallesi Gacak mevkisindeki arazilerine 2 yıl önce kendi imkanlarıyla tek katlı müstakil ev yaptırdı. Çocukları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hanife Gül (10) ve ilkokul 1'inci sıfır öğrencisi Ela Gül (7) ile eve yerleşen çift, mahalle merkezine 1 kilometre mesafedeki evlerine elektrik ve su talebinde bulunup, yetkililerden yardım istedi. Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını, bir yandan maddi imkansızlıklarla diğer yandan ise elektrik ve su yokluğuyla mücadele ettiklerini anlatan anne Berna Toka, "Evimizde elektrik ve su yok. Bağlanması için yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklar akşam erkenden yatağa girmek zorunda kalıyor. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum. Sürekli üşütmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM MUTSUZ'

Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten Kenan Toka, "Dağlarda çobanlık yapıyorduk. Çocukların okula gidebilmesi için mahalleye inmek zorundaydık. Hayvanlarımızı satıp bu evi yaptırdık. Ancak elektrik ve su bir türlü gelmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" dedi.

'BEN DE DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OYNAMAK EĞLENMEK İSTİYORUM'

Seki İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ela Gül Toka ise "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Karanlık olduğu için oyun oynayamıyoruz. Gece elektrik olmadığı için gündüzleri ödevlerimi yapıyorum. Ben de diğer çocuklar gibi oynamak eğlenmek istiyorum" diye konuştu.

Muğla iki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

Seydikemer, Ela Gül, Hanife, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:35 Kaynak: DHA
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