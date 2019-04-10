Muğla İki Öğrenci Servisi Çarpıştı 4 Yaralı

İki öğrenci servisi çarpıştı 4 yaralı Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız'ın kullandığı 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracısında da maddi hasar meydana gelirken, ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat
, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı. Yaralanan 4 öğrenci ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.