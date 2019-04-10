Son Dakika Haberleri: Muğla İki Öğrenci Servisi Çarpıştı 4 Yaralı

Muğla İki Öğrenci Servisi Çarpıştı 4 Yaralı

58 dakika önce

İki öğrenci servisi çarpıştı 4 yaralıMuğla'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

İki öğrenci servisi çarpıştı 4 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız'ın kullandığı 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracısında da maddi hasar meydana gelirken, ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı. Yaralanan 4 öğrenci ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:38 Kaynak: DHA
Muğla, Yatağan, Güncel
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