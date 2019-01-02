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Muğla İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

34 dakika önce

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı** Kaza yapan araçtaki köpeğin kazanın şokuyla titrediği görüldüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

** Kaza yapan araçtaki köpeğin kazanın şokuyla titrediği görüldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birine ait köpeğin yaşadığı kazanın şokuyla titrediği görüldü.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Hisarönü Mahallesi yakınlarında Datça- Marmaris Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris yönüne gelen Nazmi Alaç Alataş (39) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Osman Akman'ın kullandığı 48 SM 713 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerinde sıkışan her iki sürücüyü kurtardı. Alataş'ın köpeği 'Jack' de araçtan çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Jack'in yaşadığı kazanın şokunu atamadığı görüldü. Oldukça korkan ve titreyen köpeği sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, Alataş'ın eşini telefonla aradı. Alataş'ın ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, Jack'i jandarmaya teslim ettiklerini iletti. Korkulu gözlerle etrafı izleyen sevimli köpek, karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:52 Kaynak: DHA

marmaris karayolu, Marmaris, 3. Sayfa
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