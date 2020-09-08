MUĞLA İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 23.30 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Dereköy kavşağında meydana geldi. Arif Kaan Alkaç'ın kullandığı 06 BOR 832 plakalı otomobil, Dereköy Kavşağı'nda Mebruke Müge Atabek yönetimindeki 34 ZG 4309 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil devrildi. Kazada her iki sürücü ile sürücü Atabek'in aracında bulunan Halim Nüzhet Atabek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.