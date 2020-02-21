Muğla İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika

Muğla İl Av Komisyonu toplandı

8 saat önce

Muğla İl Av Komisyonu, 2020-2021 av sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla İl Av Komisyonu toplandı, System.String[]

Muğla İl Av Komisyonu, 2020-2021 av sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplandı Muğla Valiliğinde gerçekleşti. Toplantıya kurul üyesi olarak İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avcı Dernek Başkanları katılım sağladı.


Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve öneriler doğrultunda toplantı kararları alındı. - MUĞLA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:29:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]